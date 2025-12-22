دولة قوية.. رئيس فنزويلا يدين الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط

أدان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الهجمات الأمريكية على بلاده، قائلا إنهم انتصروا على مدار 25 أسبوعاً على حملة العدوان التي تتراوح بين الإرهاب النفسي وهجمات القراصنة على ناقلات النفط، ولا تزال تواجهها، و ذلك عبر قناته على "تلجرام".





وأكد مادورو أن فنزويلا، على الرغم من التهديدات والعدوان، أثبتت أنها "دولة قوية ومستعدة لتسريع وتيرة تعميق الثورة التي ستنقل السلطة بالكامل وبلا وساطة إلى الشعب".





وأشار إلى أن الشعب الفنزويلي وجميع شرائح المجتمع يظلون ثابتين في الدفاع عن السلام والاستقرار الوطني.





وتقوم الولايات المتحدة باحتجاز ثالث ناقلة نفط منذ بداية ديسمبر وهي ناقلة النفط "بيلا 1" قبالة سواحل فنزويلا، وفقا لتقارير وكالة "بلومبرج".





و في ذات السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 ديسمبر، احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات كانت تحمل نفطا فنزويليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخطط للاحتفاظ بالنفط لنفسها.





وفي 20 ديسمبر، أكدت الولايات المتحدة اعتراض ناقلة "سنتشوريز" التي كانت تبحر تحت علم بنما وتحمل شحنة لتاجر نفط صيني يورد الوقود لمصافي النفط الصينية. ومن الجدير بالذكر أن السفينة ليست خاضعة للعقوبات الأمريكية.