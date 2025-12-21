بوتين: التعاون داخل الاتحاد الأوراسي يعزز نمو الدول الأعضاء ويحسن مستوى معيشة المواطنين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعزز النمو الاقتصادي للدول الأعضاء ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبورج، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم /الأحد/- إن حصة الصادرات غير المتعلقة بالطاقة من روسيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد زادت بنسبة 20% تقريباً في عام 2025.

وأشار بوتين إلى أن تعزيز إطار النقل للاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل أولوية للوحدة، مؤكدا أن الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يشهد نموًا، وتتصدر قيرغيزستان قائمة الدول الخمس في هذا الصدد.

وأكد الرئيس الروسي أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد أنشأ بنية تحتية مستقرة ومستقلة للدفع، مبينا أن نسبة استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبلغ 93%، كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا ستفتح آفاقاً جديدة للدول الخمس.

ولفت إلى أن هناك المزيد من الدول تُعرب عن استعدادها لبناء علاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وفي مقدمتها الهند التي ترغب في تسريع عملية إعداد اتفاقية تفضيلية مع الاتحاد.

وطالب بوتين - خلال الاجتماع - بضرورة استغلال إمكانيات شركة إعادة التأمين الأوراسية على نحوٍ أمثل، مضيفا أن شركة إعادة التأمين الأوراسية، المدعومة برأس مال ضخم والمصممة لدعم التجارة بين بلداننا، قد تأسست وتعمل ضمن منظومتنا، ويجب استغلال إمكانياتها على نحوٍ أمثل.

