إجراءات تعسفية إسرائيلية ضد أربعة من حراس المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الخميس، بأن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت عن إجراءات تعسفية ضد أربعة من حراس المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن شرطة الاحتلال في القدس، اعتقلت أحمد أبو عليا بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وخليل الترهوني من محيط منزله في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وهما يعملان حارسين في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت وكالة "وفا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حولت اثنين من حراس المسجد الأقصى المبارك إلى الاعتقال الإداري، بقرار من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، بأن كاتس قرر تحويل الشابين مهدي العباسي، وعبد الرحمن الشريف، وهما من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وأوضح محمود أن قرارين صدرا عن محاكم إسرائيلية بالإفراج عن العباسي والشريف، المعتقلين منذ الثلاثاء الماضي، إلا أن مخابرات الاحتلال رفضت التنفيذ، وقدمت استئنافا إلى أن حصلت على توقيع وزير الجيش بتحويلهما إلى الاعتقال الإداري.