أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
أخبار العالم

الشرطة الأسترالية تعثر على قنابل على شاطئ بوندي لم تنفجر وقت الهجوم

استنفار للشرطة في أستراليا
استنفار للشرطة في أستراليا
محمد على

بحسب وثائق المحكمة التي صدرت اليوم الاثنين، قالت الشرطة الأسترالية إن قنابل مصنوعة يدوياً من الأنابيب وكرات التنس ألقيت على حشد في شاطئ بوندي قبل إطلاق النار الجماعي، لكنها لم تنفجر.

قُتل خمسة عشر شخصًا وأصيب العشرات في إطلاق النار الجماعي الذي وقع خلال احتفال يهودي بعيد حانوكا في بوندي في 14 ديسمبر. 

 صدم الهجوم استراليا وأثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة.

كان أحد المسلحين ، ساجد أكرم، البالغ من العمر 50 عاماً، والذي قُتل برصاص الشرطة، يمتلك ستة أسلحة نارية. 

ووفقاً للشرطة، فقد وُجهت إلى ابنه نويد أكرم، البالغ من العمر 24 عاماً، 59 تهمة، من بينها القتل والإرهاب.

وذكرت صحيفة وقائع الشرطة التي أصدرتها المحكمة أن المسلحين  خططا للهجوم لعدة أشهر وقاما بزيارة منتزه شاطئ بوندي للاستطلاع قبل يومين.

أظهرت الصور الواردة في تقرير الشرطة الأب وابنه وهما يتدربان على استخدام الأسلحة النارية في منطقة ريفية معزولة في نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر ازدحاماً  بالسكان في أستراليا والتي تضم مدينة سيدني.

عثرت الشرطة على مقطع فيديو تم تصويره في أكتوبر على هاتف محمول لأحد المسلحين يظهرهما وهما يجلسان أمام صورة لعلم داعش ويدلون بتصريحات باللغة الإنجليزية حول أسباب الهجوم، بينما يدينون أعمال الصهاينة.

وذكر تقرير الشرطة أنه بعد الساعة الثانية صباحاً بقليل (1500 بتوقيت جرينتش) في يوم الهجوم، تم تصويرهما بواسطة كاميرات المراقبة وهم يحملان أغراضاً طويلة وكبيرة الحجم ملفوفة ببطانيات من منزل للإيجار قصير في ضاحية كامبسي إلى سيارة.

ثم توجها بالسيارة إلى بوندي حوالي الساعة 5:00 مساءً (0800 بتوقيت جرينتش).

تعتقد الشرطة أن الأشياء الملفوفة في البطانيات كانت عبارة عن بندقيتين أحاديتي الماسورة، وبندقية بيريتّا، وثلاث قنابل أنبوبية، وقنبلة على شكل كرة تنس، وجهاز متفجر يدوي الصنع كبير.

وتزعم الشرطة أن الرجال ألقوا القنابل الأنبوبية وقنبلة كرة التنس على الحشد في حديقة بوندي قبل أن يبدأوا بإطلاق النار، لكن الأجهزة المتفجرة لم تنفجر، وفقًا للبيان المقدم إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إنها عثرت لاحقاً على أجزاء مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكون بندقية صيد في منزل كامبسي، بالإضافة إلى معدات صنع القنابل.

قوانين جديدة صارمة بشأن الأسلحة
 

تم استدعاء برلمان ولاية نيو ساوث ويلز يوم الاثنين للتصويت على القوانين الجديدة المقترحة التي من شأنها فرض قيود كبيرة على حيازة الأسلحة النارية، وحظر عرض الرموز الإرهابية، وتقييد الاحتجاجات، في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي.

سيحدد التشريع الحكومي عدد الأسلحة النارية التي يمكن للشخص امتلاكها بأربعة أسلحة، أو حتى 10 أسلحة لبعض الفئات، مثل المزارعين.

على الرغم من أن أستراليا لديها بعض من أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في العالم بعد حادث إطلاق نار عام 1996 أسفر عن مقتل 35 شخصًا، إلا أن حادث إطلاق النار في بوندي قد أعاد تسليط الضوء على ذلك.

أستراليا حادث إطلاق نار ضباط شرطة شاطئ بوندي سيدني سيارات الشرطة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: المساعدات تتدفق من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري.. تفاصيل

أحمد العوضي

أنا مش سنجل وعايز أخلف.. أحمد العوضي عن حياته الخاصة

صورة أرشيفية

الانقلاب الشتوي في نيوغرانج الإيرلندي يجذب 2000 زائر.. فيديو

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

