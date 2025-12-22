من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعاء نحو 30 دبلوماسيا رفيعي المستوى بالخارج، و ذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

انتهاء فترات عملهم

و أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في يناير المقبل، وكان جميعهم قد تسلّموا مناصبهم خلال إدارة جو بايدن.

وأشارت إلى أن أكبر عدد من السفراء الأمريكيين، الذين جرى استدعاؤهم كان من القارة الأفريقية، وتشمل الدول المعنية بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.

و أيضًا سفراء الولايات المتحدة في أرمينيا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، سلوفاكيا، الجزائر، مصر، نيبال، سريلانكا، غواتيمالا، وسورينام.

كما جرى استدعاء 6 سفراء أمريكيين من دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.