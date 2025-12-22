قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
أخبار العالم

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعاء نحو 30 دبلوماسيا رفيعي المستوى بالخارج، و ذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

انتهاء فترات عملهم

و أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في يناير المقبل، وكان جميعهم قد تسلّموا مناصبهم خلال إدارة جو بايدن.

وأشارت إلى أن أكبر عدد من السفراء الأمريكيين، الذين جرى استدعاؤهم كان من القارة الأفريقية، وتشمل الدول المعنية بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.

و أيضًا سفراء الولايات المتحدة في أرمينيا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، سلوفاكيا، الجزائر، مصر، نيبال، سريلانكا، غواتيمالا، وسورينام.

كما جرى استدعاء 6 سفراء أمريكيين من دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.

دونالد ترامب دبلوماسيا السفراء الأمريكيين جو بايدن الرئيس الأمريكي

