الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 20 مواطنا نتيجة انهيار 22 منزلًا في مناطق متفرقة من القطاع منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وناشد الدفاع المدني سكان المباني المتضررة وغير الصالحة للسكن بضرورة إخلائها فورًا، والالتزام بتعليمات فرق السلامة، حفاظًا على أرواحهم، محذرًا من تكرار حوادث الانهيار في ظل الظروف الراهنة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الحصار المطبق على القطاع أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الخدمات الصحية ونقص شديد في المستلزمات والأدوية الطبية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التخصصية تشهد تراجعًا خطيرًا، مشيرة إلى التوقف الكامل لخدمات القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح في مستشفيات القطاع، ما يهدد حياة مئات المرضى.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للجهات المعنية والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل والضغط لضمان وصول الإمدادات الطبية والأدوية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة في أسرع وقت.