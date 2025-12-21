قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر أبو بكر: مصر بها 34 معدن مدفون في باطن الأرض
هدى منصور: مصلحة مصر وحقوق الدولة محفوظة تماما بشأن الإجراءات في منجم السكري
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
أخبار العالم

وزير الخارجية لـ(أ ش أ): مصر منخرطة بشكل كامل في العمل على الدخول فوراً في المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر منخرطة بشكل كامل بالتعاون مع الأشقاء والدول الصديقة في العمل على الدخول فوراً في المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة. 
جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الجهود المضنية التي تقوم بها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والمرحلة الثانية لخطة السلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الأحد/ مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سمايا كومبا.
وشدد وزير الخارجية على أهمية المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة لأنها تتضمن استحقاقات مهمة للغاية من بينها وأهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأيضا المسائل المرتبطة بجمع وحصر السلاح ونشر القوة الدولية وتشكيل مجلس السلام فضلاً عن نشر اللجنة الإدارية التكنوقراطية الفلسطينية التي تتولى إدارة أمور القطاع ومعها الشرطة الفلسطينية التي ستكون مسؤولة عن إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار بالقطاع.
وأضاف وزير الخارجية أن الاتصالات مستمرة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الضامنين مصر وقطر بالاضافة إلى تركيا والولايات المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية أن الأمور تسير بشكل إيجابي وجيد، ونأمل أن يتم في الفترة القادمة خلال شهر يناير الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية ونشر اللجنة الفلسطينية على أراضي قطاع غزة والعمل على تعبئة القوات في إطار قوة الاستقرار الدولية لنشرها حتى تتثبت من وقف إطلاق النار ومدى الالتزام من الجانبين ورفض أي خروقات وانتهاكات مثلما يحدث الآن.
وأضاف أن هناك انتهاكات يومية وبالتالي لابد من نشر هذه القوة حتى يتم يتم التثبت بمن يقوم بالانتهاكات والعمل على وقفها، لافتا إلى أننا نعول دائماً على الشريك الأمريكي وانخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة في هذه المسألة، ونأمل في التحرك في الفترة القادمة حتى يتم البدء العملي في التنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب للسلام.
وأكد وزير الخارجية على القلق البالغ من مسار الأحداث داخل الضفة الغربية في إطار النشاط الاستيطاني الممنهج وما تعلنه الحكومة الإسرائيلية عن إجراءات غير قانونية وتمثل انتهاكا كبيرا للقانون الدولي فيما يتعلق بانشاء مستوطنات وأيضا عمليات الترويع التي يقوم بها مستوطنون ضد المدنيين الأبرياء بالضفة الغربية.
 

