منظمة الصحة العالمية تحذر من مجاعة في غزة بحلول أبريل 2026

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من تفاقم مشكلة المجاعة في قطاع غزة، موضحًا أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومُرضِع في غزة سيعانون من سوء تغذية حاد بحلول أبريل 2026.

غزة.. ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي

وقال: "ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى مرتفعًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل 2026"، وجاء ذلك في تدوينة له على موقع "إكس" تعليقًا على إعلان وكالات أممية تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأكد جيبريسوس أن مكافحة المجاعة في القطاع لا تزال "هشة للغاية".

وأوضح: "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الصراع وتوقف المساعدات الإنسانية؛ قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف أبريل 2026".

وأضاف أن "التقدم المُحرز في مكافحة المجاعة بغزة لا يزال هشًا للغاية، إذ لا يزال السكان يعانون من دمار هائل في البنية التحتية، وانهيار سُبل العيش، وتراجع إنتاج الغذاء المحلي، فضلًا عن القيود المفروضة على العمليات الإنسانية".

وأردف جيبريسوس "من المتوقع معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومُرضِع من سوء التغذية الحاد حتى أبريل المقبل".

وأوضح أن "50% فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيًا، وتواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الأساسية، والتي غالبا ما تخضع لقيود وإجراءات دخول معقدة".

ونوه المسؤول الأممي: "لتحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية في غزة؛ تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات القطاع".