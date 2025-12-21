قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر من مجاعة في غزة بحلول أبريل 2026

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من تفاقم مشكلة المجاعة في قطاع غزة، موضحًا أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومُرضِع في غزة سيعانون من سوء تغذية حاد بحلول أبريل 2026.

غزة.. ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي

وقال: "ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى مرتفعًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل 2026"، وجاء ذلك في تدوينة له على موقع "إكس" تعليقًا على إعلان وكالات أممية تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأكد جيبريسوس أن مكافحة المجاعة في القطاع لا تزال "هشة للغاية". 

وأوضح: "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الصراع وتوقف المساعدات الإنسانية؛ قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف أبريل 2026".

وأضاف أن "التقدم المُحرز في مكافحة المجاعة بغزة لا يزال هشًا للغاية، إذ لا يزال السكان يعانون من دمار هائل في البنية التحتية، وانهيار سُبل العيش، وتراجع إنتاج الغذاء المحلي، فضلًا عن القيود المفروضة على العمليات الإنسانية".

وأردف جيبريسوس "من المتوقع معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومُرضِع من سوء التغذية الحاد حتى أبريل المقبل". 

وأوضح أن "50% فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيًا، وتواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الأساسية، والتي غالبا ما تخضع لقيود وإجراءات دخول معقدة".

ونوه المسؤول الأممي: "لتحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية في غزة؛ تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات القطاع".

