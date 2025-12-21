قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غزة تشهد سلسلة انهيارات خطيرة للمباني ومصرع 18 شخصاً منذ أكتوبر الماضي

ملك ريان

يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة مع استمرار انهيار المباني المتضررة من جراء القصف والحرب حيث أفاد موقع عرب 48 بمصرع 18 شخصا نتيجة انهيار 46 مبنى سكنيا منذ شهر أكتوبر الماضي في حوادث متفرقة تعكس حجم الخطر الذي يعيشه السكان يوميا داخل منازل مهددة بالسقوط أو في محيط أبنية متصدعة وأوضحت المصادر أن معظم هذه المباني كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة خلال العمليات العسكرية السابقة ولم تخضع لأي أعمال ترميم بسبب الحصار ونقص المواد الأساسية وانعدام الإمكانيات المالية والفنية ومع دخول فصل الشتاء وزيادة معدلات الأمطار والرطوبة تتسارع وتيرة الانهيارات ما يزيد من حجم المأساة ويعرض حياة المدنيين للخطر خاصة النساء والأطفال وكبار السن


 

وأكدت الجهات المختصة أن فرق الدفاع المدني تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وتعاني من نقص حاد في المعدات الثقيلة والوقود ما يعرقل عمليات الإنقاذ وانتشال العالقين تحت الأنقاض في الوقت المناسب كما أطلقت تحذيرات متكررة للسكان بضرورة إخلاء المباني المتضررة وغير الصالحة للسكن إلا أن أزمة النزوح الخانقة وغياب البدائل الآمنة يدفعان العديد من العائلات للبقاء في منازل مهددة بالانهيار خوفا من التشرد


 

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع حيث يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية وتضرر البنية التحتية بشكل واسع الأمر الذي يحول الكارثة من حوادث فردية إلى أزمة عامة مرشحة للتفاقم مع مرور الوقت ومع كل انهيار جديد تتجدد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في ظل غياب حلول عاجلة وإعادة إعمار حقيقية تضمن الحد الأدنى من الأمان لسكان غزة الذين يعيشون على وقع الخطر الدائم


 

فلسطين غزة قتل مصرع عاجل

