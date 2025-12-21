غزة تشهد سلسلة انهيارات خطيرة للمباني ومصرع 18 شخصاً منذ أكتوبر الماضي

يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة مع استمرار انهيار المباني المتضررة من جراء القصف والحرب حيث أفاد موقع عرب 48 بمصرع 18 شخصا نتيجة انهيار 46 مبنى سكنيا منذ شهر أكتوبر الماضي في حوادث متفرقة تعكس حجم الخطر الذي يعيشه السكان يوميا داخل منازل مهددة بالسقوط أو في محيط أبنية متصدعة وأوضحت المصادر أن معظم هذه المباني كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة خلال العمليات العسكرية السابقة ولم تخضع لأي أعمال ترميم بسبب الحصار ونقص المواد الأساسية وانعدام الإمكانيات المالية والفنية ومع دخول فصل الشتاء وزيادة معدلات الأمطار والرطوبة تتسارع وتيرة الانهيارات ما يزيد من حجم المأساة ويعرض حياة المدنيين للخطر خاصة النساء والأطفال وكبار السن





وأكدت الجهات المختصة أن فرق الدفاع المدني تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وتعاني من نقص حاد في المعدات الثقيلة والوقود ما يعرقل عمليات الإنقاذ وانتشال العالقين تحت الأنقاض في الوقت المناسب كما أطلقت تحذيرات متكررة للسكان بضرورة إخلاء المباني المتضررة وغير الصالحة للسكن إلا أن أزمة النزوح الخانقة وغياب البدائل الآمنة يدفعان العديد من العائلات للبقاء في منازل مهددة بالانهيار خوفا من التشرد





وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع حيث يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية وتضرر البنية التحتية بشكل واسع الأمر الذي يحول الكارثة من حوادث فردية إلى أزمة عامة مرشحة للتفاقم مع مرور الوقت ومع كل انهيار جديد تتجدد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في ظل غياب حلول عاجلة وإعادة إعمار حقيقية تضمن الحد الأدنى من الأمان لسكان غزة الذين يعيشون على وقع الخطر الدائم



