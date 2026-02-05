اللهم صبّر قلبي.. رضا البحراوي بعد وفاة والدته

شارك المطرب الشعبي رضا البحراوي، منشورا جديد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، معربا عن حزنه لفراق والدته.

وكتب البحراوي عبر حسابه على فيسبوك: "اللهم صبّر قلبي على فراق قطعةٍ مني، واربِط على قلبي، وامنحني سكينةً تُطمئن روحي، وراحةَ بالٍ لا تزول".

رضا البحراوي

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، موجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.