غدا.. دار الأوبرا المصرية تشهد العرض الأول لفيلم البحث عن داوود عبد السيد

تنظم وزارة الثقافة، احتفالية تأبين لاسم وقيمة المخرج الكبير داود عبد السيد، من خلال عرض فيلم «البحث عن داوود عبد السيد»، وذلك يوم في السادسة مساء غد /الجمعة/، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتناول الفيلم سيرة ومسيرة المخرج الراحل داود عبد السيد، أحد أبرز رموز السينما المصرية، من خلال معالجة بحثية توثيقية تسلط الضوء على ملامح مشروعه السينمائي، وأهم محطاته الفنية والفكرية، وتأثيره العميق في المشهد الثقافي والسينمائي، ويُعد هذا العمل آخر ظهور له قبل وفاته، كما يمثل أول عرض للفيلم داخل مصر.

الفيلم من إخراج أسامة العبد، ويأتي عرضه في إطار الاحتفاء بمسيرة أحد روّاد الإبداع السينمائي، واستعادة إرثه الفني والفكري الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.

ويشارك المركز القومي للسينما في هذه الاحتفالية، بما يمثله من دور محوري في دعم الحركة السينمائية، وحرصه المستمر على تقديم التجارب السينمائية الجادة التي تُسهم في توثيق تاريخ السينما المصرية والاحتفاء بروّادها، وفتح مساحات للحوار الثقافي والفني مع الجمهور.