سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق

أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أبو الظهور شرقي إدلب.

العثور على جهاز تجسس إسرائيلي

و في سياق أخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية متخصصة تمكنت من العثور على جهاز تجسس إسرائيلي مزوّد بآلة تصوير مخفية في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وقامت فور اكتشافه بتفكيكه ضمن عمليات المسح الهندسي المنتظمة التي تقوم بها القوات اللبنانية في المناطق الجنوبية لتعزيز الأمن ومراقبة الحدود مع إسرائيل.

وأكد البيان الرسمي للجيش ، أن الجهاز كان معداً للتجسس والمراقبة ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات فورية لضمان تفكيكه وإزالته بشكل آمن .

وحذر الجيش المواطنين من الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو محاولة التعامل معها ودعاهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي معدات غير معروفة لدى أقرب مركز عسكري حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي هذا الكشف في إطار جهود الجيش اللبناني المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية ومنع أي خروقات محتملة أو عمليات تسلل.