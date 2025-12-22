قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سياسة التخريب.. الجرافات الإسرائيلية تهدم مبنى بالقدس الشرقية

عمليات هدم
عمليات هدم
محمد على

هدمت الجرافات الإسرائيلية مبنى سكنيًا من أربعة طوابق في القدس الشرقية الاثنين، مما أدى إلى تشريد عشرات الفلسطينيين في عملية وصفها النشطاء بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة هذا العام.

يقع المبنى في حي سلوان بالقرب من البلدة القديمة، ويتألف من اثنتي عشرة شقة يسكنها نحو مئة شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

يُعد هذا المبنى الأحدث في سلسلة من المباني التي هُدمت في إطار استهداف المسؤولين الإسرائيليين لما يصفونه بالمنشآت غير المرخصة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال عيد شاور، أحد سكان المبنى، للصحافة الدولية: "الهدم مأساة لجميع السكان". 

وأضاف الأب لخمسة أطفال:"كسروا الباب بينما كنا نائمين، وأخبرونا أنه لا يُسمح لنا إلا بتغيير ملابسنا وأخذ الأوراق والوثائق الضرورية". 

وأوضح شاور، وهو أب لخمسة أطفال، أنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، وأن عائلته المكونة من سبعة أفراد ستضطر إلى النوم في سيارته.

بدأت ثلاث جرافات بهدم المبنى فجر الاثنين، وسط ترقب السكان الذين تناثرت ملابسهم وممتلكاتهم في الشوارع المجاورة، حسبما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتطويق الطرق المحيطة، ونشرت قوات الأمن في المنطقة وتمركزت على أسطح المنازل المجاورة.

وقال نشطاء إن المبنى، المبني على أرض فلسطينية خاصة، كان مُقرراً هدمه لعدم حصوله على ترخيص.

ويواجه الفلسطينيون عقبات جمة في الحصول على تراخيص البناء بسبب سياسات التخطيط الإسرائيلية التقييدية، وفقاً للنشطاء، وهي قضية تُؤجج التوترات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

"سياسة مستمرة"

أعلنت محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في بيان لها، أن هدم المبنى "جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وإخلاء المدينة من سكانها الأصليين". وأضافت:

تابعت"أي عملية هدم تُجبر السكان على مغادرة منازلهم تُعدّ خطة احتلال واضحة لاستبدال ملاك الأرض بالمستوطنين".

وكانت بلدية القدس، التي تُدير القدس الغربية والشرقية، قد صرّحت سابقًا بأن عمليات الهدم تُنفّذ لمعالجة البناء غير القانوني ولتمكين تطوير البنية التحتية أو المساحات الخضراء.

الجرافات الإسرائيلية القدس الشرقية الفلسطينيين الأكبر العام القدس الشرقية المحتلة أرض فلسطينية الفلسطينيون إخلاء المدينة قسرًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

بنتايج

الزمالك يكشف سبب غياب بنتايج عن مباراة سموحة

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد: كلنا صف واحد ورا منتخبنا ورجالة منتخب مصر

اهلي 2008

أهلي 2008 يواجه إنبي في بطولة منطقة القاهرة

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد