وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وجبات سريعة ومشروبات غازية... عادات ترامب الغذائية تثير القلق

القسم الخارجي

كشف تقرير لموقع هيلث دايجيست أن العادات الغذائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء داخل البيت الأبيض أو على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، ما زالت تثير مخاوف طبية متزايدة، في ظل اعتماده شبه الدائم على الأطعمة السريعة والوجبات فائقة المعالجة، وتجاهله المتكرر لنصائح الأطباء.

12 علبة من مشروب الدايت كولا يوميًا

وأشار التقرير إلى أن ترامب يشتهر باستهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية، إذ أفادت تقارير سابقة بأنه كان يشرب ما يصل إلى 12 علبة من مشروب الدايت كولا يوميًا، إلى درجة أنه قام بتركيب زر خاص في المكتب البيضاوي لطلب المشروب من مساعديه. لكن هذا السلوك لا يُعد استثناءً، بل جزءًا من نمط غذائي يوصف بأنه «غير صحي بشكل مزمن».

وعند تناوله الوجبات السريعة، لا يكتفي ترامب بطلب وجبة واحدة، بل يختار عادة وجبتين من بيج ماك، وساندويتشين فيليه السمك، إضافة إلى مخفوق شوكولاتة، وفق التقرير. كما عرف عنه تقديم وجبات ماكدونالدز لضيوف البيت الأبيض في أكثر من مناسبة، فيما وصل الأمر إلى استقباله في السعودية بشاحنة ماكدونالدز مخصصة له، في انعكاس مباشر لعلاقته الوثيقة بسلسلة الوجبات السريعة.

تحذيرات طبية

وبعيدًا عن الوجبات الجاهزة، أشار التقرير إلى أن ترامب يتجنب الخضراوات إلى حد كبير، ويفضل الأطعمة الدسمة والحلوة مثل اللحم المقدد (البيكون)، وشرائح اللحم، والآيس كريم. هذا النمط دفع طبيبه السابق، روني جاكسون، إلى التحذير من تداعياته الصحية، بل واللجوء إلى «حيل» لإدخال الخضراوات إلى طعامه، حيث اعترف لصحيفة نيويورك تايمز بأنه كان يخلط القرنبيط مع البطاطس المهروسة ويقلل من سهولة الوصول إلى الآيس كريم.

ولم تتوقف هذه العادات عند حدود البيت الأبيض، إذ أظهرت صورة نشرها إريك ترامب في أغسطس 2025، التقطت على متن «إير فورس وان»، الرئيس الأمريكي وبجواره كيس رقائق بطاطس وعبوة مشروب غازي. 

وأكدت الصورة ما سبق أن ذكرته واشنطن بوست عام 2017 حول مخزن الطائرة الرئاسية، الذي يضم بسكويت أوريو، والمقرمشات، وحلوى «فيينا فينجرز»، ورقائق البطاطس.

ويرى أطباء وخبراء تغذية، نقلًا عن التقرير، أن الاعتماد المستمر على الأطعمة فائقة المعالجة يمثل خطرًا صحيًا واضحًا. وقال الدكتور ستيفن ديفرايس للجمعية الطبية الأمريكية إن هذه الأطعمة «مصممة معمليًا لتعظيم الشهية، وغنية بالسعرات الحرارية، وفقيرة بالألياف والعناصر الغذائية»، ما يجعلها عاملًا رئيسيًا في زيادة الوزن والمشكلات الصحية.

وتعود هذه العادات الغذائية، بحسب التقرير، إلى سنوات طويلة، إذ كتب مدير حملته السابق كوري ليفاندوفسكي أن الطائرة الخاصة لترامب كانت مليئة بثلاث «مجموعات غذائية رئيسية»: ماكدونالدز، وكنتاكي، والبيتزا، في تعليق ساخر يعكس واقعًا غذائيًا مقلقًا.

ورغم حصول ترامب في عام 2019 على خطة غذائية ورياضية من أطبائه، أقر لاحقًا بأنه لم يلتزم بها، وهو ما أكده مسؤولون في البيت الأبيض آنذاك. ورغم فقدانه نحو 30 رطلاً في فترة لاحقة، أرجع ذلك إما إلى حذف الخبز من وجباته أو إلى انشغاله الشديد خلال حملته الانتخابية، وليس إلى تغيير حقيقي في نمط حياته.

ترامب كوكاكولا دونالد ترامب المكتب البيضاوي الغذائية

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

