أمريكا تدرس فرض عقوبات على أسطول الظل الروسي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا، مشيرا إلى أن اتخاذ هذه الخطوة سيعتمد على مسار المحادثات الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، المستمرة منذ نحو أربع سنوات.



وأوضح بيسنت أنه ينظر في إمكانية فرض عقوبات على ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، في إشارة إلى شبكة السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات النفطية، وهي خطوة لم يقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى منصبه في يناير 2025.



وخلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قال بيسنت: «سأضع هذا الخيار في الاعتبار، وسنرى إلى أين ستصل محادثات السلام».



وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على شركتي النفط الروسيتين الكبريين «روسنفت» و«لوك أويل» أسهمت في دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات والمشاركة في محادثات السلام.