عاجل
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
أخبار العالم

المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند

ناصر السيد

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يوم الاثنين التضامن الكامل مع الدنمارك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعيين مبعوث خاص إلى جرينلاند.

المجلس الأوروبي يتضامن مع الدنمارك

وقال "كوستا"، إن الأمن في القطب الشمالي يظل أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي، ونسعى للعمل فيه مع الحلفاء والشركاء، وأن السلامة الإقليمية والسيادة مبادئ أساسية في القانون الدولي.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" : "هذه المبادئ ضرورية ليس فقط للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً للدول في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا "نتضامن تضامناً كاملاً مع الدنمارك وشعب جرينلاند".

مبعوث ترامب إلى جرينلاند

يذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق، أنه سيعين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا لأمريكا إلى جرينلاند، وهي الإقليم الشاسع الذي يتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك والذي صرح ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة للاستحواذ عليه.

وقال ترامب، في إعلانه عن التعيين: "جيف يدرك مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلدنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، وبالفعل العالم أجمع".

وكان ترامب، قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

المفوضية الأوروبية ترامب مبعوث خاص لجرينلاند الدنمارك المجلس الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الرئيس الأمريكي مبعوث ترامب إلى جرينلاند حاكم ولاية لويزيانا

