الحكومة الاسرائيلية تصادق على مقترح إغلاق إذاعة الجيش

أ ش أ

صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها اليوم الاثنين على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإغلاق إذاعة الجيش الاسرائيلي .



وقال كاتس - خلال الجلسة ، حسبما أفادت قناة I24 الاخبارية - إن انخراط المحطة في المحتوى السياسي يضر بالجيش الاسرائيلي وجنوده ووحدته ، وعندما قررت الحكومة الاسرائيلية إنشاء محطة اذاعية عسكرية كان هدفها ان تكون بمثابة صوت لجنود الجيش الاسرائيلي وعائلاتهم .



وأضاف أنه في الواقع أصبحت المحطة على مر السنين منبرا تسمع فيه أراء كثير منها تهاجم الجيش الاسرائيلي وجنوده انفسهم ، ولا تمثل صوتا للجنود بل تبث محتوى سياسيا مثيرا للفتنة لا يتماشي مع قيم الجيش الاسرائيلي .



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في 12 نوفمبر الماضي عزمه إغلاق إذاعة جيش الاحتلال بحلول شهر مارس عام 2026.