شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
أخبار العالم

الحكومة الاسرائيلية تصادق على مقترح إغلاق إذاعة الجيش

الحكومة الاسرائيلية
الحكومة الاسرائيلية
أ ش أ

صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها اليوم الاثنين على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإغلاق إذاعة الجيش الاسرائيلي .


وقال كاتس - خلال الجلسة ، حسبما أفادت قناة I24 الاخبارية - إن انخراط المحطة في المحتوى السياسي يضر بالجيش الاسرائيلي وجنوده ووحدته ، وعندما قررت الحكومة الاسرائيلية إنشاء محطة اذاعية عسكرية كان هدفها ان تكون بمثابة صوت لجنود الجيش الاسرائيلي وعائلاتهم .


وأضاف أنه في الواقع أصبحت المحطة على مر السنين منبرا تسمع فيه أراء كثير منها تهاجم الجيش الاسرائيلي وجنوده انفسهم ، ولا تمثل صوتا للجنود بل تبث محتوى سياسيا مثيرا للفتنة لا يتماشي مع قيم الجيش الاسرائيلي .


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في 12 نوفمبر الماضي عزمه إغلاق إذاعة جيش الاحتلال بحلول شهر مارس عام 2026.

الحكومة الاسرائيلية مقترح وزير الدفاع إغلاق إذاعة الجيش الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي قررت الحكومة الاسرائيلية

