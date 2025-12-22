الهند ونيوزيلندا تتوصلان إلى اتفاقية تجارة حرة

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الاثنين ، اتصالا هاتفيا مع نظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين التي تم التوصل إليها خلال مدة زمنية قياسية بلغت تسعة أشهر فقط.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي ، في بيان أوردته قناة (إنديا تي في) الهندية ، إن الزعيمين أعربا عن ثقتهما بأنه في ظل الأسس القوية والموثوقة التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة، فإن التجارة الثنائية ستتضاعف على مدار الخمسة أعوام المقبلة، فضلا عن جذب استثمارات نيوزيلندية إلى الهند بقيمة 20 مليار دولار أمريكي خلال 15 عاما القادمة.

وأضاف أن رئيسي وزراء البلدين رحبا كذلك بالتقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي الأخرى والتي من بينها الرياضة والتعليم والروابط الشعبية، وأكدا التزامهما بتعميق الشراكة الهندية - النيوزيلندية.

من جانبه، قال رئيس وزراء نيوزيلندا ، في منشور عبر منصة "إكس" ، إن الاتفاقية ستخفض أو تلغي التعريفات الجمركية على 95% من الصادرات النيوزيلندية للهند، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزيد صادرات نيوزيلندا إلى الهند بمقدار يتراوح بين 1.1 مليار دولار و1.3 مليار دولار أمريكي سنويا على مدار العقدين المقبلين.

وأكد لوكسون أن هذه الخطوة ستخلق المزيد من الوظائف ، ما يضمن توفير رواتب أعلى لمواطني بلاده، إذ أنه من المنتظر أن تتيح الاتفاقية الوصول إلى أحد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.

وأشارت القناة الهندية إلى أنه بذلك، أصبحت نيوزيلندا سابع دولة تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الهند؛ بعد أن توصلت الهند إلى اتفاقيات مشابهة مع كل من سلطنة عمان والمملكة المتحدة والإمارات وأستراليا وموريشيوس والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.