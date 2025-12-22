وزير الخارجية يجتمع مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٢٢ ديسمبر، بالمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة نقل مقار البعثات والسفارات الأجنبية للعاصمة الجديدة، وذلك بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مقار السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة.

أشاد وزير الخارجية بالدور المحوري الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في إنشاء وتجهيز الحي الدبلوماسي، وما تبذله الشركة من جهود متواصلة لتوفير بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل أساسي في تهيئة بيئة عمل دبلوماسية متطورة تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير عبد العاطي على مستجدات سير انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي يتم تقديمها للسفارات الأجنبية لتشجيعها على الانتقال، بما يضمن توفير بيئة دبلوماسية متكاملة وفقاً لأحدث المعايير.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتقال سلس ومنظم للسفارات والبعثات الأجنبية إلى مقارها الجديدة بالعاصمة الجديدة، مشدداً على أهمية تذليل أي تحديات تواجه عملية الانتقال، بما يعكس الالتزام بتوفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر.