لوكاشينكو: نعتزم نشر عشر منظومات صواريخ أوريشنيك في بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سيتم نشر ما يصل إلى عشر منظومات صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز أوريشنيك روسية الصنع في أراضي بيلاروسيا.

صواريخ أوريشنيك

وقال في تصريح لقناة يوناشيف لايف على تطبيق تيليجرام: "حسنًا، سيكون هناك عشر منظومات كحد أقصى".

وفي كلمة ألقاها أمام جلسة الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا، قال الرئيس إن منظومة صواريخ أوريشنيك دخلت الخدمة القتالية في الجمهورية، ونفى التقارير الإعلامية التي أفادت بنشرها في سلوتسك.

كما أشار إلى أن نصف إنتاج منظومة الصواريخ تم في بيلاروسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022 والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط غموض كبير بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.