نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في القدس، ضمن فعاليات القمة السياسية بين إسرائيل واليونان وقبرص.

و كشف مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وميتسوتاكيس "عقدا اجتماعاً ثنائياً، تلاه اجتماع موسع بمشاركة وزيري خارجية البلدين ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين".

وفي سياق آخر، قبل إجراء أول مقابلة لإيلي فيلدشتاين، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمشتبه به في تسريب وثائق "بيلد" ضمن قضية خيانة عظمى، أثارت تغريدة غير معتادة للمستشار الاستراتيجي رونين تسور جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

وجاء في التغريدة: "هناك شخص واحد في مكتب رئيس الوزراء يمتلك معلومات قد تغير التاريخ وكشف أسوأ ما في البلاد، و يجب بذل كل جهد ممكن لجعله شاهدا للدولة من أجل حماية البلاد"، ولم يوضح تسور هوية الشخص المعني، لكن السياق يشير إلى يوناتان أوريتش، المستشار الإعلامي المقرب من نتنياهو، والذي يُعتبر مطلعاً على تفاصيل حساسة في مكتب رئيس الوزراء.



يأتي ذلك في ظل توجيه لائحة اتهام ضد أوريتش مؤخرا، في الوقت الذي يستعد فيه فيلدشتاين للكشف عن تفاصيل ما جرى خلف الكواليس، وسط مخاوف داخل مكتب نتنياهو من تأثير المقابلة على الموقف السياسي والقانوني للرئيس الإسرائيلي وعائلته.