بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
أخبار العالم

بعد 75 عاما .. حكومة نتنياهو تقر إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي في مارس 2026

فرناس حفظي

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالإجماع مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي تأسست منذ 75 سنة، بحلول الأول من مارس 2026، معتبرة أن استمرار تشغيلها يمثل حالة شاذة تهدد وحدة الجيش وتمنح منبراً لآراء سياسية قد تفسر كمواقف رسمية. 

ووجه كاتس بوقف جميع إجراءات التجنيد في الإذاعة وإعادة توزيع العاملين على وحدات الجيش المختلفة، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 15 فبراير 2026، تمهيداً لتوقف البث الكامل بعد أسبوعين.

أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: “في السنوات الأخيرة، وخاصة خلال الحرب، اشتكى العديد من الجنود والمدنيين، بمن فيهم عائلات ثكلى، مرارا وتكرارا من أن الإذاعة لا تمثلهم، بل وتضر بالمجهود الحربي والمعنويات، والأسوأ من ذلك، أن أعداءنا يفسرون هذه الرسائل كما لو كانت صادرة عن جيش الدفاع نفسه”.

إذاعة الجيش الإسرائيلي 

ويعد كاتس ليس أول وزير دفاع يدفع باتجاه إغلاق الإذاعة، فقد أعلنت الحكومات المتعاقبة، ووزراء الدفاع، وقادة الجيش الإسرائيلي لسنوات عن نيتهم إخراج المحطة من تحت السيطرة العسكرية ونقلها إلى الإشراف المدني، أو إغلاقها تماما.

 و وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيلي ، فمن المرجح أن يُطعن في قرار إغلاق المحطة أمام المحكمة.

كما صرح رئيس إذاعة الجيش، تال ليف رام، ردا على إعلان كاتس، بأنه سيعمل على مقاومة قرار إغلاق المحطة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

