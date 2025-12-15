قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية

الاحتلال يواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
الاحتلال يواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
محمد على

أفادت السلطات المحلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين شمال الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 

قال عبد الله كامل، محافظ طولكرم حيث يقع مخيم نور شمس، لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ بالهدم المزمع من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التابعة لوزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال فيصل سلامة، رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، القريب من نور شمس، إن أمر الهدم سيطال 25 مبنى تضم ما يصل إلى 100 منزل عائلي.

وأضاف : "أُبلغنا من قبل التنسيق العسكري والمدني بأن الاحتلال سينفذ عملية هدم 25 مبنى يوم الخميس 18 ديسمبر".

وأفاد الجيش الإسرائيلي،  بأنه "يدرس الأمر".

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.

وفي مطلع عام 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق، لا تزال مستمرة، زعم أنها تهدف إلى استئصال الجماعات الفلسطينية المسلحة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين.

أدت العملية إلى تهجير جميع السكان، ولا يزال أكثر من 30 ألف شخص عائدين إلى ديارهم.

وخلال العملية، هدمت إسرائيل مئات المنازل في شبكة الأزقة المكتظة التي تشكل المخيمات، لتسهيل وصول قواتها المتمركزة داخلها.

وقد أُنشئ مخيم نور شمس، إلى جانب مخيمات لاجئين أخرى في الضفة الغربية، بعد قيام إسرائيل عام 1948، عندما نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم في ما يُعرف اليوم بإسرائيل.

ومع مرور الوقت، تحولت المخيمات التي أنشأوها داخل الضفة الغربية إلى أحياء مكتظة خارجة عن سلطة المدن المجاورة، حيث يتوارث سكانها وضع اللجوء جيلاً بعد جيل.

الاحتلال السلطات الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة توسيع الاستيطان مخيم نور الشمس

