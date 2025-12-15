الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية

أفادت السلطات المحلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين شمال الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قال عبد الله كامل، محافظ طولكرم حيث يقع مخيم نور شمس، لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ بالهدم المزمع من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التابعة لوزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال فيصل سلامة، رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، القريب من نور شمس، إن أمر الهدم سيطال 25 مبنى تضم ما يصل إلى 100 منزل عائلي.

وأضاف : "أُبلغنا من قبل التنسيق العسكري والمدني بأن الاحتلال سينفذ عملية هدم 25 مبنى يوم الخميس 18 ديسمبر".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه "يدرس الأمر".

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.

وفي مطلع عام 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق، لا تزال مستمرة، زعم أنها تهدف إلى استئصال الجماعات الفلسطينية المسلحة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين.

أدت العملية إلى تهجير جميع السكان، ولا يزال أكثر من 30 ألف شخص عائدين إلى ديارهم.

وخلال العملية، هدمت إسرائيل مئات المنازل في شبكة الأزقة المكتظة التي تشكل المخيمات، لتسهيل وصول قواتها المتمركزة داخلها.

وقد أُنشئ مخيم نور شمس، إلى جانب مخيمات لاجئين أخرى في الضفة الغربية، بعد قيام إسرائيل عام 1948، عندما نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم في ما يُعرف اليوم بإسرائيل.

ومع مرور الوقت، تحولت المخيمات التي أنشأوها داخل الضفة الغربية إلى أحياء مكتظة خارجة عن سلطة المدن المجاورة، حيث يتوارث سكانها وضع اللجوء جيلاً بعد جيل.