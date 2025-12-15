قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ ديسمبر، مجموعة من طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع شباب الجامعات المصرية، وتعزيز وعيهم بقضايا السياسة الخارجية والدور الذي تضطلع به الدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي ترتكز عليها، مشيرًا إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي، وحرص الدولة على اتباع نهج الاتزان الاستراتيجي الذي ارساه فخامة السيد رئيس الجمهورية كركيزة أساسية في سياستها الخارجية. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة، والسودان، وليبيا، فضلًا عن القضايا المرتبطة بالأمن المائي المصري، مؤكدًا أن التحركات المصرية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام والتنمية، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

كما أوضح وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية عن جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أذرع القوة الشاملة للدولة، وأداة رئيسية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والطلبة، استمع خلاله إلى تساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على مواصلة فتح قنوات التواصل والحوار مع الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه ودوره في المستقبل.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف وزارة الخارجية

