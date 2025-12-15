تشكيل الأردن لمواجهة منتخب السعودية

أعلن المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن "النشامى"، عن تشكيل الفريق لمواجهة المنتخب السعودي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025، والمقرر إقامتها على ملعب البيت في قطر.

تُقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت الدوحة.

التشكيل الرسمي لمنتخب الأردن:

حراسة المرمى: يزيد أبوليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب – سعد الروسان – حسام أبوالذهب – عصام السميري

خط الوسط: رجائي عايد – نزار الرشدان – مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود مرضي – أحمد عرسان – علي علوان