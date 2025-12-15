جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

يبحث جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الإنترنت عن جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم وأبرزها مديريتي الشرقية والغربية ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة المنوفية

وبشأن جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة المنوفية ، فقد اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجدول الزمني لـ امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف والمراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن الخريطة الزمنية لـ امتحانات نصف العام 2026 تبدأً من 10/1/2026 وحتى 22/1/2026 للمراحل الابتدائية والاعدادية والصف الاول والثاني الثانوي العام ، على أن تبدأ امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني من 27/12/2025، مؤكداً على أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بشأن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الادارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان امتحانات نصف العام 2026 كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب ، موجهاً التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

امتحانات نصف العام 2026

وبشأن امتحانات نصف العام 2026 .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ما يلي :

- يتم امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الأحد 4 يناير لجميع المدارس عدا المدارس التي لا تعمل يوم الأحد فيكون الامتحان يوم السبت 2 يناير 2026

- يؤدي جميع الطلبة امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت اشراف المدرسة وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل لليوم الدراسي

- ويؤدي جميع الطلبة الامتحان العملي للمواد المختلفة كل فيما يخصه حسب التعليمات الواردة للمدارس من التوجيهات الفنية قبل الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل اليوم الدراسي

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل

- يعفى طلبة المنازل من أداء الامتحان العملي في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011

-يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية والإملاء

- بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (الدمج بأنواعه ) تكون امتحاناتهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية ويكون الامتحان متناسبا مع نوع الإعاقة حسب القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لذلك.

وكانت قد ، اجتمعت مرفت مجاهد ، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية ، بحضور كلا من مع السادة الموجهين الأوائل للأنشطة بإدارة غرب طنطا التعليمية و ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات نصف العام 2026 ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على :

ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات : ( مرحلة التعليم الأساسي - المرحلة الثانوية ) وعلي طباعة الامتحانات بالمطبعة السرية بالإدارة (التربية الفنية) مع تقسيم مدارس الإدارة إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحانات على مستوى الإدارة ومراعاة الفترات المسائية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة وإعداد نماذج امتحانات مختلفة

كما تم التأكيد علي ضرورة تنفيذ تعليماتوكيل الوزارة بأن يتم وضع أسئلة امتحانات نصف العام 2026 وفقا للمقرر الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول ، وكذلك مراعاة الزمن المحدد للإمتحان ، وأن تكون ورقة الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ، مع اتباع جميع الاجراءات القانونية بشأن مظاريف الأسئلة و تأمينها بصورة سليمة .

طباعة شاركمحتوى مدفوع

خطوتك نحو مستقبل بنكي متطور

بنك قناة السويس

اكتشف هويتنا البنكية الجديدة

بنك قناة السويس

فى ذكرى رحيله الأولى.. نبيل الحلفاوي عاشق الرياضة وأسرار اللحظات الأخي...

إدارة بيراميدز تبدأ المفاوضات مع حامد حمدان خلال انتقالات يناير

لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل

هوية جديدة وشعار يعكس رؤيتنا المتطورة

بنك قناة السويس

أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصا لك.

بنك قناة السويس

للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية ...

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا



