فن وثقافة

رئيس الأوبرا ينعى صابر عرب: دعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية

محمد صابر عرب
محمد صابر عرب
أحمد إبراهيم

نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق الذى رحل عن عالمنا بعد رحلة معرفية مميزة أثرت الساحة الثقافية فى مصر والوطن العربى، وقال أن الراحل أحد الرموز الثقافية وقامة أكاديمية بارزة، وقدم إسهامات جليلة في إثراء المكتبة العربية ودعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية . 

نقابة الممثلين تنعي محمد صابر عرب 

كما نعت نقابة المهن التمثيلية، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق الذي وافته المنية أمس الأحد. 

قالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وباسم مجلس إدارة النقابة، رحيل وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب، أحد القامات الثقافية الكبيرة». 

وتابع البيان: «وأكدت النقابة في بيانها الصادر أمس الأحد، ان الراحل كان نموذجًا للمثقف المستنير والمسؤول الوطني، وأسهم خلال مسيرته الحافلة في دعم الفنون والآداب، وتعزيز دور الثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في وجدان المجتمع».

واختتم البيان: «وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، ومحبيه، وتلاميذه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

 

من هو محمد صابر عرب 

جدير بالذكر إن الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب مؤرخ وأكاديمى بارز، شغل منصب وزير الثقافة، ولد فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج فى جامعة الأزهر، حيث عمل أستاذاً لتاريخ العرب الحديث بكلية اللغة العربية، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى أصبح أستاذاً، شغل أيضاً منصب رئيس دار الكتب والوثائق القومية وساهم في تطويرها وتحولها الرقمى، أثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات والأبحاث فى التاريخ الحديث والمعاصر، حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية (2012)، وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية (2024)، واختير شخصية العام الثقافية فى معرض الشارقة الدولى للكتاب (2017)، رحل بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً إرثاً علمياً وثقافياً فريداً. 

محمد صابر عرب رئيس الأوبرا علاء عبد السلام الدكتور علاء عبد السلام وزير الثقافة محمد صابر عرب

