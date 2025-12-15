تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش

تصدر اسم الفنانة ياسمينا المصري محركات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب تداول أنباء تعرضها لواقعة تحرش أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل.

تفاصيل الواقعة

وبحسب البلاغ الرسمي التي حررته الفنانة بقسم الشرطة، أفادت بتعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص، حيث قام بملامسة أجزاء من جسدها وعرض صور خادشة للحياء عليها أثناء مرورها بالشارع، لتتوجه على الفور إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب البلاغ، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بمكان الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب ما نُسب إليه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن الضحية فنانة معروفة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء سير الفنانة بشكل طبيعي في الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح للفصل في الاتهامات الموجهة إليه.

آخر أعمال ياسمينا المصري

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مشاركتها في مسلسل «أبو البنات» بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول «فارس» صاحب معرض سيارات، يدخل في صراع مع أحد كبار رجال الأعمال بسبب ماضٍ مشترك بينهما في تجارة المخدرات، ما يدفعه للانتقال مع بناته للعيش في القاهرة، قبل أن تتصاعد الأحداث بخطف بناته الثلاث.

وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، علا غانم، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة عبد العزيز، خالد عليش، عماد زيادة، نور إيهاب، وتيام قمر، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الفتاح.

أبرز أعمالها الفنية

وقدمت ياسمينا المصري عددًا من الأعمال الدرامية اللافتة، من بينها غرفة 707، ليالي، الرحايا حجر القلوب، يا أنا يا إنتي، ابن ليل، المرسي أبو العباس، أبو البنات، وسقوط حر، لتؤكد حضورها الفني بأدوار متنوعة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.