الملحد وإن غاب القط.. أفلام نهاية العام وأعياد الكريسماس

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال عدد من الأفلام مع نهاية العام الجاري، وأيام أجازات الكريسماس، وأبرزهما فيلم الملحد، وفيلم إن غاب القط.



فيلم الملحد

تتناول أحداث الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد المنتشرة بين الشباب وتأثيرها على الأفراد والمجتمع، في إطار درامي يستعرض الصراعات الفكرية والنفسية للشباب المعاصر، ويطرح يوم 31 ديسمبر 2025. والعمل بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا.



فيلم الملحد أصبح الفيلم قانونيًا قادرًا على الظهور في دور العرض بعدما ظل محط جدل وتأجيل لمدّة طويلة بسبب مطالب بعض الخصوم بمنعه، رغم موافقته المبدئية من الرقابة.



وأعلنت شركة الإنتاج، بقيادة أحمد السبكي، أن الملحد سينطلق في دور العرض السينمائي في مصر يوم 31 ديسمبر 2025، مع نشر الإعلان الدعائي الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي، ليشهد الجمهور عرضه بعد أن ظل ممنوعًا لفترة.



إن غاب القط

تؤدي سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف إلى صراع غير متوقع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك تنشأ علاقة حب غير مألوفة، ويطرح يوم 31 ديسمبر 2025.

والعمل بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل.



هاتان العملان يدخلان في منافسة قوية على شباك التذاكر مع أكثر من فيلم مصري آخر يُعرض في نهاية ديسمبر مثل طلقني وخريطة رأس السنة وغيرها ضمن موسم رأس السنة الميلادية لعام 2026.