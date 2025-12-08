كنت خايف.. أحمد حاتم يعلق على فيلم الملحد بعد قرار عرضه

علق الفنان أحمد حاتم ، على قرار عرض فيلمه الجديد “الملحد”، والذى اثار حالة من الجدل الواسع فور الإعلان عنه مما خلق عديد من التساؤلات والهجوم الشرس عليه حتى تم تأجيل عرضه بسبب كثرة القضايا المرفوعة ضده لمنع عرضه.

وقال أحمد حاتم، لبرنامج et بالعربي : الفيلم تجربة مستني الناس تتفرج عليها، تجربة إنسانية ونفسية مهمة جدًا، الموضوع مهم، وأتمنى يأثر فى الناس بشكل إيجابى زى ما أنا كنت حاسس، وكان ده مقصدي من اللحظة الأولى.

وأضاف أحمد حاتم : كنت خايف من ردود الأفعال من قبل ما أعمل الدور، ولكن بعد ما عملت الفيلم مبقتش خايف، أنا مؤمن باللى قدمته وبالرسالة اللى الفيلم بيحملها.

قصة وأبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.