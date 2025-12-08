قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 21 فلسطينيا من الضفة
مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك
مادة كيميائية.. إصابة 16 عاملًا باختناق داخل مصنع ملابس جاهزة بالإسماعيلية
الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
محافظات

مادة كيميائية.. إصابة 16 عاملًا باختناق داخل مصنع ملابس جاهزة بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

أصيب 16 عاملًا بحالات اختناق داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إثر استنشاقهم رائحة مفاجئة يُشتبه أنها ناجمة عن مادة كيميائية داخل موقع العمل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض عدد من العاملين داخل المصنع لحالات اختناق جماعي.

 وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث،  وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة حاليًا عمليات فحص للمصنع لمعرفة مصدر الرائحة وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

