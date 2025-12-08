مادة كيميائية.. إصابة 16 عاملًا باختناق داخل مصنع ملابس جاهزة بالإسماعيلية

أصيب 16 عاملًا بحالات اختناق داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إثر استنشاقهم رائحة مفاجئة يُشتبه أنها ناجمة عن مادة كيميائية داخل موقع العمل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض عدد من العاملين داخل المصنع لحالات اختناق جماعي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة حاليًا عمليات فحص للمصنع لمعرفة مصدر الرائحة وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.