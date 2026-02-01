موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.

اجتاز حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الكشف الطبي اللازم، قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك الإسباني.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الصاعدة في مصر، حيث خاض 9 مباريات مع النادي الأهلي، فيما سجل 12 هدفًا خلال مشاركته في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر تحت 17 عامًا.