رضوى الشربيني: بصلي ويحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
رياضة

موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.

اجتاز حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الكشف الطبي اللازم، قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك الإسباني.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الصاعدة في مصر، حيث خاض 9 مباريات مع النادي الأهلي، فيما سجل 12 هدفًا خلال مشاركته في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر تحت 17 عامًا.

برشلونة الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي حمزة عبدالكريم

