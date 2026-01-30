انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تفاصيل الإعارات الخارجية للنادي الأهلي خلال الموسم الجاري.

وتضم قائمة الإعارات الخارجية للنادي الأهلي ثلاثة لاعبين حتى الآن، هم محمد كريستو المنضم إلى النجم الساحلي التونسي، ورضا سليم المعار إلى الجيش الملكي المغربي، إضافة إلى جراديشار المنتقل إلى نادي أويبيشت المجري. وأشار إلى أن الأهلي لا يزال يملك إمكانية إعارة ثلاثة لاعبين آخرين وفقًا للوائح المنظمة.

استثناء لاعبي تحت 21 سنة من الإعارات

أوضح العمايرة أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على عدم احتساب أي لاعب تحت سن 21 عامًا ضمن عدد الإعارات، حال انتقاله خارجيًا، بشرط أن يكون قد قضى 36 شهرًا تدريبية داخل النادي، وهو ما يمنح الأندية مرونة أكبر في إدارة ملفات الإعارة دون مخالفة القواعد.

موقف حمزة عبدالكريم وانتقاله إلى برشلونة

وأكد خبير اللوائح أن اللاعب حمزة عبدالكريم أنهى بالفعل مدة الـ36 شهرًا التدريبية المطلوبة داخل الأهلي، اعتبارًا من 2 يناير 2026، ما يجعل انتقاله المرتقب إلى نادي برشلونة قانونيًا بالكامل، دون أن يُحسب ضمن الحد الأقصى للإعارات الخارجية، سواء للأهلي أو للنادي الإسباني.

دلالة قانونية مهمة للأهلي

ويمنح هذا الوضع الأهلي مساحة إضافية لإدارة ملف الإعارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على الالتزام الكامل باللوائح الدولية، في وقت يستعد فيه النادي لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بقوام الفريق وتوازن قائمته محليًا وقاريًا.