حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد

نجحت إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد حمزة عبدالكريم نجم القلعة الحمراء لمدة موسم إضافي.
ووقع عبدالكريم العقد الثلاثي مع مسئولي إدارة نادي برشلونة الإسباني.
وقالت منى عبدالكريم عمة نجم الأهلي حمزة عبد الكريم عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الحمد لله.
وتم اليوم توقيع العقد الثلاثى بين النادى الأهلى ونادى برشلونة الاسبانى والابن الغالى حمزة عبد الكريم لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر للناشئين لكرة القدم.
وتابعت: تم تمديد عقد حمزة مع الأهلى لمدة موسم اضافى ينتهى فى 2028.
وأضافت: ويسافر حمزة غداً السبت فى أمان الله وحفظه ورعايته وسلامته وتوفيقه لاجراء الكشف الطبى والانضمام رسمياً إلى برشلونة.
وقالت: شكرا لتهانيكم الرقيقة طوال الأسابيع الماضية.. ودعواتكم لابن مصر الشاب فى خطوته المهمة والوثابة ببداية مشواره الإحترافى.