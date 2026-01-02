صبري فواز يشارك جمهوره منشورا ساخرا بشأن حمزة عبدالكريم وأنجلينا جولي

شارك الفنان صبري فواز جمهورة منشورا كوميدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب صبري فواز :

يعني أنام ساعتين، أصحى ألاقي حمزة عبد الكريم في برشلونة وأنجلينا جولي في رفح.

وثمنت الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقًا، أنجلينا جولي، الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة ،مؤكدة أن قطاع غزة يحتاج المزيد من المساعدات.



جاء ذلك خلال تفقدها اليوم، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، في ثاني جولاتها بمحافظة شمال سيناء، برفقة أروي جايير، مندوب وزارة الخارجية الأمريكية، بحضور محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد مجاور، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقاً، رئيس الأمانة لفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بالمحافظة.



واستمعت أنجلينا جولي والوفد المرافق لها، إلى شرح مفصل من مسئولي الهلال الأحمر المصري عن آلية استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة.



من جانبه، أوضح المحافظ أن المساعدات الإنسانية والاغاثية تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات هي : عن طريق الشاحنات بالطرق البرية ، والسفن بحرا ، الطائرات .



يشار إلى أن الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقًا أنجلينا جولي، استهلت زيارتها إلى محافظة شمال سيناء بتفقد معبر رفح البري من الجانب المصري ، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.