مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟
فن وثقافة

صبري فواز يشارك جمهوره منشورا ساخرا بشأن حمزة عبدالكريم وأنجلينا جولي

صبري فواز
صبري فواز
ميرنا محمود

شارك الفنان صبري فواز جمهورة منشورا كوميدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب صبري فواز :
يعني أنام ساعتين، أصحى ألاقي حمزة عبد الكريم في برشلونة وأنجلينا جولي في رفح.

وثمنت الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقًا، أنجلينا جولي، الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة ،مؤكدة أن قطاع غزة يحتاج المزيد من المساعدات.
 

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، في ثاني جولاتها بمحافظة شمال سيناء، برفقة أروي جايير، مندوب وزارة الخارجية الأمريكية، بحضور محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد مجاور، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقاً، رئيس الأمانة لفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بالمحافظة.
 

واستمعت أنجلينا جولي والوفد المرافق لها، إلى شرح مفصل من مسئولي الهلال الأحمر المصري عن آلية استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة.
 

من جانبه، أوضح المحافظ أن المساعدات الإنسانية والاغاثية تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات هي : عن طريق الشاحنات بالطرق البرية ، والسفن بحرا ، الطائرات .


يشار إلى أن الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقًا أنجلينا جولي، استهلت زيارتها إلى محافظة شمال سيناء بتفقد معبر رفح البري من الجانب المصري ، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

صبري فواز تصريحات صبري فواز برشلونة أنجلينا جولي

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
هوندا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد