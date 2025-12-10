تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟

أثار الفنان صبري فواز، الجدل بعد خروج منتخب مصر، من بطولة كأس العرب، عقب الهزيمة أمام منتخب الأردن.

وكتب فواز عبر حسابه على فيسبوك: “خناقة إيه بس يا جدعان، انتم الاتنين مدربين مصريين، وأنتم الاتنين بتحبوا مصر وأنتم الاتنين مابتعرفوش تدربوا وحدوا الله كدة”.

صبري فواز عبر فيسبوك

وشهدت منافسات كأس العرب 2025واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزًا تاريخيًا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرًا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية مُحققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.