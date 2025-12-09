خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا بعد إعلان نجم منتخب مصر عمر مرموش خطوبته من جيلان الجباس، خلال حفل عائلي هادئ أقيم في أسوان وسط حضور المقربين.





وقد حصل مرموش على إذن رسمي من الجهاز الفني لمنتخب مصر للتخلف عن المعسكر الحالي من أجل حضور المناسبة.





وتُعد جيلان الجباس شابة مصرية نشأت بين القاهرة وبريطانيا، وتخرجت في جامعة ساسكس بمجال الاتصال والإعلام، وتعمل في التسويق والاستشارات الخاصة بالموضة.





وتتميز العروس بهوايات متعددة تشمل الزومبا والبوكسينج والتصوير، إلى جانب تاريخ رياضي في الإسكواش.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.