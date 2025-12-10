قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب

حلمي طولان
حلمي طولان
سارة عبد الله

أثار حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الوطني، الجدل بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد الخروج من بطولة كأس العرب.

وكتب حلمي طولان: “يا دكتور أنا لا أبرر شيء أنا أقول حقايق ولجأنا لك ولم تفعل شيء”.

منشور حلمي طولان

وشهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية مُحققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن من حق الشعب المصري أن يحزن على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025.

وأضاف “صبحي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، لن نقبل بأن يقدم منتخب مصر في إفريقيا أداء غير جيد، ولابد أن يقدم اتحاد الكرة أسباب الخروج من كأس العرب 2025.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن اتحاد كرة القدم وحلمي طولان لابد أن يتوقفا عن أي حديث بعد الهزيمة.

حلمي طولان بطولة كأس العرب منتخب الأردن منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي

