عاجل .. إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية ومصرع وإصابة شخصين
هدوء حذر | مفاجأة تنتطر أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
مشروع عالمي قرب أهرامات الجيزة باستثمارات عملاقة.. تفاصيل
ألطم .. إعلامي يُفجّر مفاجأة عن منتخب مصر: الجهاز الفني سافر من غير «مُحلل أداء»
20 شركة و8 مشروعات.. مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ33 من معرض داكار التجاري الدولي «FIDAK»
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
«الغندور» يكشف تفاصيل جلسة خاصة بين حسام حسن وإمام عاشور
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
رياضة

«الغندور» يكشف تفاصيل جلسة خاصة بين حسام حسن وإمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تجاه اللاعب إمام عاشور بعد انضمامه لقائمة الفراعنة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "جلسة حسام حسن مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، جاءت على هامش معسكر الفراعنة المُقام حاليًا استعدادًا لمواجهة نيجيريا الودية يوم 16 ديسمبر الجاري، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب".

وتابع: "حسام حسن شدد خلال الجلسة على ثقته الكبيرة في إمكانيات اللاعب، مؤكدًا أنه سيكون أحد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها بشكل كبير في الفترة المقبلة، وأن تركيزه داخل الملعب وروحه العالية يصنعان فارقًا واضحًا في مستوى المنتخب".

وأضاف: "حسام حسن طالب إمام عاشور بالابتعاد عن أي مؤثرات خارجية والتركيز فقط في الملعب، مشيرًا إلى أنه عندما يكون في كامل مستواه يظهر تأثيره الهجومي بشكل قوي ويحدث الفارق".

واختتم: "إمام عاشور أكد استعداده لبذل أقصى جهد والعمل بكل قوة من أجل تقديم مستوى قوي مع منتخب مصر، والمساهمة في تحقيق حلم التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية".

حسام حسن إمام عاشور الأهلي خالد الغندور منتخب مصر

