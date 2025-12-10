«الغندور» يكشف تفاصيل جلسة خاصة بين حسام حسن وإمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تجاه اللاعب إمام عاشور بعد انضمامه لقائمة الفراعنة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "جلسة حسام حسن مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، جاءت على هامش معسكر الفراعنة المُقام حاليًا استعدادًا لمواجهة نيجيريا الودية يوم 16 ديسمبر الجاري، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب".

وتابع: "حسام حسن شدد خلال الجلسة على ثقته الكبيرة في إمكانيات اللاعب، مؤكدًا أنه سيكون أحد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها بشكل كبير في الفترة المقبلة، وأن تركيزه داخل الملعب وروحه العالية يصنعان فارقًا واضحًا في مستوى المنتخب".

وأضاف: "حسام حسن طالب إمام عاشور بالابتعاد عن أي مؤثرات خارجية والتركيز فقط في الملعب، مشيرًا إلى أنه عندما يكون في كامل مستواه يظهر تأثيره الهجومي بشكل قوي ويحدث الفارق".

واختتم: "إمام عاشور أكد استعداده لبذل أقصى جهد والعمل بكل قوة من أجل تقديم مستوى قوي مع منتخب مصر، والمساهمة في تحقيق حلم التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية".