رياضة

10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي

سون هيونج
سون هيونج
منتصر الرفاعي

أُتيحت للنجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام السابق، فرصة لتوديع جماهير النادي الإنجليزي بعد أشهر من رحيله المفاجئ إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في أغسطس، عقب مسيرة امتدت عشر سنوات بقميص الفريق اللندني.

سون، الذي كان يحمل شارة قيادة توتنهام ويتمتع بشعبية واسعة بين جماهيره، عاد إلى ملعب توتنهام هوتسبير مساء الثلاثاء لتقديم وداع رسمي لجماهير النادي.

ودخل اللاعب أرض الملعب قبل مواجهة توتنهام وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، وقال في كلمته للجماهير: "سأظل دائمًا مع توتنهام، وسأظل دائمًا معكم".

وتسلم سون كأسًا تذكاريًا من أسطورة النادي ومدافعه السابق ليدلي كينج، تكريمًا لمسيرته مع الفريق.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وقع اللاعب على جدارية صُممت قبل عودته إلى شمال لندن، يظهر فيها وهو يرفع كأس الدوري الأوروبي الذي حققه مع توتنهام في الموسم الماضي، وهو اللقب الوحيد الذي أحرزه بقميص النادي.

الكوري الجنوبي سون هيونج سون هيونج توتنهام لوس أنجلوس إف سي

