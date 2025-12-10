سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر صرف الدولار خلال اليوم الأربعاء 10-12-2025 بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وقدّم أعلى سعر لصرف الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي مُسجلًا نحو 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وضمن نشرة صدى البلد الخدمية نقدّم سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقابل الجنيه .

و بلغ في البنك التجاري الدولي 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وفي بنك نكست سجل السعر 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

كما بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي 47.57 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وفي الوقت ذاته، استقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank) عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ كل من بنك تنمية الصادرات والبنك الأهلي المصري على نفس مستويات الأسعار عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.