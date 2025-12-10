قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 10-12-2025

آية الجارحي

 سعر صرف الدولار خلال اليوم الأربعاء 10-12-2025 بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وقدّم أعلى سعر لصرف الدولار مصرف  أبوظبي الإسلامي مُسجلًا نحو 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

 

وضمن نشرة صدى البلد الخدمية نقدّم سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقابل الجنيه .

و بلغ في البنك التجاري الدولي 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وفي بنك نكست سجل السعر 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

كما بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي  47.57 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وفي الوقت ذاته، استقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank) عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ كل من بنك تنمية الصادرات والبنك الأهلي المصري على نفس مستويات الأسعار عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
