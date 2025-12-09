ماذا حدث اليوم؟.. الهدوء النسبي يخيم على الذهب وسط حذر شديد

شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من الهدوء النسبي في أسواق الذهب المحلية والعالمية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده هذا الأسبوع، والذي سيحدد الاتجاه المقبل لأسعار الفائدة.

وتأتي تحركات المعدن النفيس وسط أجواء من الترقب والحذر، مع انتظار الأسواق لأي إشارات حول توجه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات متزايدة تشير إلى احتمال خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

كما تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، وما سيصدر عنه من تصريحات تتعلق بمسار الفائدة وتقييم الوضع الاقتصادي الأمريكي، وهو ما يُعد عاملًا رئيسيًا في تحديد مستقبل الدولار وحركة أسعار الذهب عالميًا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4209 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 آلاف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.



