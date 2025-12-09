وسط أجواء من الحذر.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة ترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، حيث تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها هذا الأسبوع لحسم اتجاه أسعار الفائدة.

ويأتي هذا التحرك في ظل أجواء من الحذر تسود الأسواق قبل الإعلان عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، فيما تواصل أسعار الذهب تذبذبها بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اليوم وغدًا الأربعاء، مع تصاعد التوقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تحظى التحديثات المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط، إلى جانب المؤتمر الصحفي المنتظر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بمتابعة دقيقة من المستثمرين، في محاولة لرصد أي إشارات حول وتيرة الخفض المقبلة للفائدة، باعتبارها العامل الأبرز في تحديد اتجاهات الدولار والذهب خلال المرحلة المقبلة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4209 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 آلاف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.