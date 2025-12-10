وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي، في وقت تترّقب فيه الأسواق العالمية ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعقد هذا الأسبوع لحسم مصير أسعار الفائدة.

ويُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4209 دولارات.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 ألف جنيه.

وتأتي تحركات الذهب المحدودة في ظل مناخ من الترقب والحذر يخيم على الأسواق المالية، مع انتظار المستثمرين لأي مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع تصاعد الرهانات على خفض متوقع للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويرى محللون أن المتعاملين يتجهون لتقليص مراكزهم الاستثمارية انتظارًا لنتائج الاجتماع، بينما تترقب الأسواق العالمية المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول والتحديثات الخاصة بمخطط النقاط والتوقعات الاقتصادية، والتي من شأنها أن تحدد مسار الدولار وبالتالي اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.