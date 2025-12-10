خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا

شنّ خالد جلال، لاعب الزمالك السابق، هجومًا حادًا على الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، وذلك عقب خروج الفريق من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.



وقال جلال، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» على قناة إم بي سي مصر: «ما بُني على باطل فهو باطل. غياب التنسيق والارتباط بين المنتخبين الأول والثاني هو جوهر المشكلة. فالمنتخب الثاني تم إنشاؤه بالأساس ليكون داعمًا للمنتخب الأول».



وأضاف: «كان من المفترض أن يتم إعداد وتجهيز مجموعة من اللاعبين للاستعانة بهم مع المنتخب الأول بقيادة حسام حسن في كأس أمم إفريقيا، مثل إمام عاشور وناصر ماهر».



واختتم خالد جلال تصريحاته قائلاً: «حلمي طولان مدرب كبير، لكن موقفه تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا. بالإضافة إلى أن عدم إيقاف الدوري كان خطأ كبيرًا منذ البداية».