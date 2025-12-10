قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض
«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان
«التابعي»: تجديد عقد حسام حسن بعد كأس العالم ضرورة لاستقرار المنتخب.. وتصريحات «طولان» غير موفقة
أخبار البلد

انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

أ ش أ

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، انتظام الخدمات الأمنية، تمهيداً لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحاً.


ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء بعدد من اللجان الانتخابية - التواجد والانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.


ومن جانبهم، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا. 


وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير.


وتشمل الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام القضاء بمحافظة الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، وبمحافظة أسوان ( الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز إدفو)، وبمحافظة الأقصر ( الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية ( الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).


كما شملت بمحافظة الجيزة ( الدائرة الأولى قسم الجيزة الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة ( الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم ( الدائرة الثالثة مركز سنورس).
 

المقار الانتخابية الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا أحكام نافذة غير قابلة للطعن

