سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 10-12-2025

استقر سعر الدولار الأمريكي، في مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بكافة البنوك المصرية، حيث تشهد أسعار الصرف استقراراً نسبياً في الساعات الأولى من صباح اليوم.

سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.5 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر:

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

جولة ميدانية لمسئولي المجتمعات العمرانية لمُراقبة المشاريع والخدمات بالشيخ زايد هدوء حذر | مفاجأة تنتطر أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.59 جنيه للشراء.

47.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.