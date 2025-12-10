قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
رياضة

خلال أيام.. إعلان قرار شطب عضوية تامر عبد الحميد من نادي الزمالك

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

أكد حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سيصدر قراره باسقاط عضوية تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق مع أول اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.


وقال حسن موسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: مجلس الإدارة سيأخذ القرار الرسمي بشطب عضوية تامر عبدالحميد  بشكل رسمي خلال أيام ومع أول اجتماع.


وأضاف: اشمعنى نادي الزمالك يتم سؤاله عن عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، وهناك أندية بيعملوا الجمعيات العمومية  يوم الأربعاء مش بتبقي مشكلة.


وتابع:  ما المانع أن يأتي الأعضاء للجمعية العمومية يوم الثلاثاء وابلغنا الأعضاء ولم يحضر أحد.

وواصل: تفاصيل أرض أسيوط الجديدة وفرع الزمالك  مع هشام نصر  نائب رئيس النادي.

صفقات الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خطة نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل الأزمات الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يرغب في التعاقد مع 4 صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل في حال إنهاء أزمة إيقاف القيد".

وتابع: "الصفقة الأولى ستكون للفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، لتدعيم وسط الملعب، خصوصًا أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع نادي اللاعب على حسم الصفقة في يناير مقابل 20 مليون جنيه".

وأضاف: "الصفقة الثانية ستكون في مركز الظهير الأيمن، وهناك رغبة في التعاقد مع أحمد عيد، لاعب المصري، خصوصًا أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفي حال عدم إتمام الصفقة سيتم الانتظار حتى الصيف".

واستطرد: "الصفقة الثالثة ستكون التعاقد مع مدافع محلي بعد فسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع النادي، وهناك أكثر من لاعب مرشح مثل هادي رياض، لاعب بتروجت، وأحمد طارق، لاعب زد".

واختتم: "الصفقة الرابعة ستكون للاعب أجنبي بدلًا من صلاح مصدق، وهناك تفكير بين مركز الجناح أو لاعب وسط يجيد اللعب في مركزي 8 و10".

حسن موسى الزمالك تامر عبد الحميد الكلاسيكو صفقات الزمالك

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

فورد فييستا

فورد تلجأ لشركة سيارت فرنسية لإحياء "فييستا" الكهربائية

هاتف Xiaomi 17

مع قرب انطلاقه عالميا .. إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 17

الهجمات السيبرانية

بعد بيان مجلس الوزراء.. كيف تحمي هاتفك من الاختراق بالخطوات في أندرويد و آيفون

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد