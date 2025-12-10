قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة عيدها القومي الـ16.. الأقصر تكرم أبنائها المتميزين وتنظم احتفالية فنية كبرى

شمس يونس

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر احتفالية كبرى، في إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومى الـ ١٦، وذلك وسط حضور جماهيري ورسمي واسع، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والثقافية والفنية بالمحافظة.

وشهد حضور الاحتفالية الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزرات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب حضور غفير من المواطنين.

قدم الاحتفالية الإعلامي الدكتور خالد النوبي، وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، كما قدمت فرقة قصر ثقافة الأقصر (الموسيقى العربية) فقرة فنية مميزة تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية.

وتضمن برنامج الاحتفال مجموعة متنوعة من العروض والاستعراضات الفنية قدمتها مدارس ومؤسسات ثقافية مختلفة، بمشاركة طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية وفرقة قصر ثقافة الأقصر للفنون الشعبية وكورال جامعة الأقصر، والتي لاقت إعجاب الحضور.

واختُتمت الفعاليات باستعراض فني جماعي، أعقبه كلمة للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي استعرض في كلمته أبرز إنجازات المحافظة خلال العام في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، ومن بينها مشروعات الطرق والكهرباء وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية داخل المدن والقرى.

وشهدت الإحتفالية تكريم ما يزيد عن 60 شخصية متميزة من أبناء محافظة الأقصر في مجالات مختلفة، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم المجتمعي والمهني خلال العام، حيث شمل التكريم عدداً من القيادات التنفيذية ورجال التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض النماذج المشرفة من ذوى الهمم.

وفى كلمته أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بفضل دعم القيادة السياسية وتعاون الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي يعد فرصة لإبراز ما تحقق من إنجازات، والتأكيد على تواصل العمل لتحقيق المزيد لصالح المواطن الأقصرى.

وأكد أن الاحتفالية هذا العام جاءت لتعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الأقصر العريق، وتسليط الضوء على ما تشهده المحافظة من تنمية متواصلة، معربًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم فعاليات الاحتفال ولجمهور الأقصر الكريم على مشاركته الواسعة.

