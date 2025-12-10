سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سجّلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع قرب ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وذلك في ظل حالة من الحذر التي تسيطر على الأسواق قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 نحو 6388 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5590 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 نحو 4791.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

سجّل نحو 3726.75 جنيه.

وسجّل سعر الجنيه الذهب 44270 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

حقق سعر أوقية الذهب في بداية تداولات اليوم نحو 4212.97 دولار للبيع، و4214.6 دولار للشراء.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.